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Происшествия

В Бишкеке выявили 356 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД

В Бишкеке за неделю зафиксировали 356 нарушений ПДД со стороны водителей с транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, из них 55 авто с российскими номерными знаками, 8 — с армянскими, 5 — с азербайджанскими. За неуплату штрафов, просрочку и несвоевременную регистрацию на штрафстоянку поставили семь автомобилей.

«УПСМ продолжит проверку и будет принимать меры в отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения «Безопасного города», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183481/
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