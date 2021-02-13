В Бишкеке задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По информации УПСМ, 10 февраля примерно в 6.30 в службу «102» ГУВД столицы поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тыныстанова неизвестные ограбили 25-летнего мужчину. Угрожая физической расправой, забрали у него мобильный телефон стоимостью 15 тысяч сомов.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали двух мужчин, 1992 года рождения, и доставили в УВД Свердловского района для дальнейшего разбирательства.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР», — сообщили в УПСМ.