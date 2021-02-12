Ущерб больше миллиона. Задержан руководитель одного из отделов УМИ мэрии Бишкека

Служба криминальной милиции МВД выявила злоупотребления в управлении муниципального имущества мэрии Бишкека. Начальник одного из отделов управления задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Установлены факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных должностных лиц УМИ. Только по предварительным данным, причиненный государству ущерб оценивается в 1 миллион 120 тысяч сомов. В рамках досудебного расследования 10 февраля задержан и водворен в ИВС ГУВД Т.Н., руководитель одного из отделов управления», — сказали в министерстве.

Напомним, что УМИ мэрии осуществляет управление в области имущественных отношений, в том числе распоряжается недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.