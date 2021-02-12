15:13
USD 84.20
EUR 102.08
RUB 1.14
Происшествия

Ущерб больше миллиона. Задержан руководитель одного из отделов УМИ мэрии Бишкека

Служба криминальной милиции МВД выявила злоупотребления в управлении муниципального имущества мэрии Бишкека. Начальник одного из отделов управления задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Установлены факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных должностных лиц УМИ. Только по предварительным данным, причиненный государству ущерб оценивается в 1 миллион 120 тысяч сомов. В рамках досудебного расследования 10 февраля задержан и водворен в ИВС ГУВД Т.Н., руководитель одного из отделов управления», — сказали в министерстве.

Напомним, что УМИ мэрии осуществляет управление в области имущественных отношений, в том числе распоряжается недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183291/
просмотров: 571
Версия для печати
Материалы по теме
Бездомные животные в Бишкеке. Мнение кинолога — без непопулярных мер не обойтись
В Бишкеке на улице Толстого тротуары превратились в «танковый полигон»
Ремонт на двойку, или Почему в парке имени Фучика не работают туалеты
Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают памятники архитектуры
ГКНБ рассказал подробности задержания брата депутата ЖК Толона Бакирова
Минкульт оштрафовали в третий раз за мусор в парке имени Кычана Джакыпова
И. о. мэра столицы провел первые рабочие встречи. С кем общался и что обсуждал
В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
В Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова снова превратился в свалку
Садыр Жапаров высказал личное мнение. Решение по мэру примет премьер-министр
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев
Девушку с&nbsp;инвалидностью в&nbsp;Казармане избивали и&nbsp;насиловали родственники Девушку с инвалидностью в Казармане избивали и насиловали родственники
Инцидент на&nbsp;кыргызско-узбекской границе. Что происходит? Инцидент на кыргызско-узбекской границе. Что происходит?
В&nbsp;Бишкекском городском суде вскрыли сейфы в&nbsp;кабинете у&nbsp;судей В Бишкекском городском суде вскрыли сейфы в кабинете у судей
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
12 февраля, пятница
14:56
COVID-19. После возобновления обучения в школах Бишкека заболели шесть учителей COVID-19. После возобновления обучения в школах Бишкека...
14:53
Ущерб больше миллиона. Задержан руководитель одного из отделов УМИ мэрии Бишкека
14:47
ГКНБ опроверг информацию об избиении кримавторитета Дженго
14:31
Вице-мэр Бишкека опровергла слухи, что школы не открывают из-за нехватки средств
14:00
Одно неверное слово Улукбека Марипова, или Чего боятся жители Баткена