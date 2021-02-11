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Происшествия
Сюжет: Проблемные маршрутки

Пьяный водитель маршрутки № 146 оштрафован на 17,5 тысячи сомов

Пьяный водитель маршрутки № 146 оштрафован на 17,5 тысячи сомов. Об этом 24.kg сообщили в УПСМ.

10 февраля в соцсетях распространили видео с участием водителя маршрутного такси № 146. Очевидцы сняли, как водитель съехал с дороги и наехал на бордюр.

Позже инспекторы Патрульной службы милиции установили личность водителя и составили протокол по статье 128 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» Кодекса КР о нарушениях, и наложили штраф 8-й категории, то есть 17,5 тысячи сомов.

Микроавтобус водворен на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183078/
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