Пожар в конюшне Омурбека Бабанова. Милиция начала досудебное производство

По факту пожара в конюшне экс-премьер-министра Омурбека Бабанова ведется досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
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Уточняется, что в милицию обратился родственник экс-главы кабмина Жаныбек Мырзабаев. Он написал заявление, где просил выявить причастных к пожару и принять в отношении них меры.
«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Конюшня принадлежит ОсОО «Трас.kg», директором компании является родственник Омурбека Бабанова. Во время пожара сгорела лошадь. Сейчас назначена пожаро-техническая экспертиза», — заявили редакции.
В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили эту информацию.
Напомним, пожар в конюшне в селе Джал Сокулукского района произошел 4 февраля.