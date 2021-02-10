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Происшествия

Пожар в конюшне Омурбека Бабанова. Милиция начала досудебное производство

По факту пожара в конюшне экс-премьер-министра Омурбека Бабанова ведется досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что в милицию обратился родственник экс-главы кабмина Жаныбек Мырзабаев. Он написал заявление, где просил выявить причастных к пожару и принять в отношении них меры.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Конюшня принадлежит ОсОО «Трас.kg», директором компании является родственник Омурбека Бабанова. Во время пожара сгорела лошадь. Сейчас назначена пожаро-техническая экспертиза», — заявили редакции.

В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили эту информацию.

Напомним, пожар в конюшне в селе Джал Сокулукского района произошел 4 февраля.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183032/
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