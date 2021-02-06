Обокрал таксиста и сбежал. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в грабеже

По ее данным, вчера в 6.25 в милицию поступило сообщение о том, что из припаркованного автомобиля в «Кызыл-Аскере» украли 1 тысячу 500 сомов и мобильный телефон.

Прибывшие на место сотрудники УПСМ установили, что заявителем оказался таксист. Его клиент попросил остановиться возле мини-маркета и купить воды. Пока водитель находился в магазине, подозреваемый украл телефон Samsung J6, 1 тысячу 500 сомов и скрылся.

Подозреваемого задержали и доставили в УВД Первомайского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП.