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Происшествия

Обокрал таксиста и сбежал. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в грабеже

По ее данным, вчера в 6.25 в милицию поступило сообщение о том, что из припаркованного автомобиля в «Кызыл-Аскере» украли 1 тысячу 500 сомов и мобильный телефон.

Прибывшие на место сотрудники УПСМ установили, что заявителем оказался таксист. Его клиент попросил остановиться возле мини-маркета и купить воды. Пока водитель находился в магазине, подозреваемый украл телефон Samsung J6, 1 тысячу 500 сомов и скрылся.

Подозреваемого задержали и доставили в УВД Первомайского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182493/
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