За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 893 нарушения ПДД

С 22 по 28 января в Бишкеке выявили 6 тысяч 893 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 77 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 13 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 72 человека.

На штрафстоянку поставили 466 транспортных средств. Раскрыто также 52 преступления и проступка.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.