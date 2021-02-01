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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 893 нарушения ПДД

С 22 по 28 января в Бишкеке выявили 6 тысяч 893 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 77 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 13 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 72 человека.

На штрафстоянку поставили 466 транспортных средств. Раскрыто также 52 преступления и проступка.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181793/
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