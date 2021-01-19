Дело на миллион. В Сокулукском районе задержали чабана, обокравшего хозяина дома

В Сокулукском районе по подозрению в краже крупной суммы денег задержан 40-летний М.С. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился 51-летний местный житель К.К. Он просил принять меры в отношении чабана, который проник к нему в дом и украл 1 миллион 400 тысяч сомов.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. Установлено, что подозреваемый работал у заявителя больше полугода и проживал во времянке рядом с домом потерпевшего. Милицией задержан ранее неоднократно судимый 40-летний М.С. У подозреваемого был изъят 1 миллион сомов, остальные деньги мужчина уже успел потратить. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Сокулукского района», — сообщили в ГУВД.