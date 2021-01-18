Цифра дня. 125 единиц оружия изъяла милиция у кыргызстанцев в прошлом году

За прошедший год в Кыргызстане сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота 125 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Были изъяты 2 боевых автомата и 2 пистолета, 35 единиц различного нарезного оружия, 62 гладкоствольных ружья, 16 единиц газо-травматического оружия, 4 обреза, 4 единицы пневматического оружия и 28 различных патронов», — говорится в сообщении.

В милиции отмечают, что 88 единиц незаконного оружия граждане сдали самостоятельно.

«Из них: 78 единиц гладкоствольного оружия, 1 единица нарезного и 7 газо-травматического. Также в милицию сдали 2 обреза и 9 патронов», — отмечают в министерстве.

В МВД напоминают, что за добровольную выдачу оружия предусмотрена выплата денежной компенсации от 1 тысячи 600 сомов до 16 тысяч. Граждане также могут легализовать оружие после проверки его на возможную причастность к преступлениям и получения соответствующего разрешения.