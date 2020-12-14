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Происшествия

За неделю в городе Ош зарегистрировали 234 преступления

За неделю в Оше зарегистрировали 234 преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, из них раскрыли 167, по оставшимся материалам продолжают следствие. На 647 водителей авто, нарушивших Правила дорожного движения, составили протоколы, задержали 20 пьяных водителей, 23 машины поставили на штрафстоянку.

В милицию поступило 44 сообщения от горожан, по всем обращениям работали сотрудники вновь созданной Патрульной службы милиции города.

Отметим, что 7 декабря в Оше заработала Патрульная служба милиции. 115 человек прошли обучение. Управлению передали 22 новых автомобиля Lada Granta.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176573/
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