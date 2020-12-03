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Происшествия

Страшное ДТП. В Таласе столкнулись три автомобиля

В Таласской области произошла авария с участием трех машин, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По ее информации, авария произошла накануне днем. Столкнулись две машины, ехавшие навстречу друг другу. По инерции задело и третий автомобиль.

Видео с места аварии опубликовано на Telegram-канале «Короче».

На кадрах видно, как пострадавших вытаскивают из машины на обочину дороги.

«Авария произошла в Таласском районе 2 декабря днем. Столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и микроавтобус Ford Transit, ехавшие навстречу друг другу. Вследствие этого задело Toyota Wish, которая ехала параллельно микроавтобусу», — сказали в ГУОБДД.

В результате аварии пострадали два человека — 29-летний водитель и 24-летний пассажир. Их доставили в районную больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175436/
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