Страшное ДТП. В Таласе столкнулись три автомобиля

В Таласской области произошла авария с участием трех машин, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По ее информации, авария произошла накануне днем. Столкнулись две машины, ехавшие навстречу друг другу. По инерции задело и третий автомобиль.

Видео с места аварии опубликовано на Telegram-канале «Короче».

На кадрах видно, как пострадавших вытаскивают из машины на обочину дороги.

«Авария произошла в Таласском районе 2 декабря днем. Столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и микроавтобус Ford Transit, ехавшие навстречу друг другу. Вследствие этого задело Toyota Wish, которая ехала параллельно микроавтобусу», — сказали в ГУОБДД.

В результате аварии пострадали два человека — 29-летний водитель и 24-летний пассажир. Их доставили в районную больницу.