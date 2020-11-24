В Сузакском районе четверо парней ограбили магазин на 400 тысяч сомов

В Сузакском районе по подозрению в крупной краже задержаны четверо парней. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

С заявлением в милицию обратился местный житель. Он сообщил, что в ночь на 13 ноября неизвестные взломали дверь его магазина, забрали из кассы 300 тысяч сомов и товар на 100 тысяч сомов. Кроме того, из машины, припаркованной около магазина, злоумышленики украли 10 тысяч сомов.

«По подозрению в совершении этого преступления задержали четверых жителей Ошской области 21-23 лет. Один из них находился в розыске. Двоих водворили в ИВС на два месяца, остальных суд отпустил под домашний арест», — сообщили редакции.