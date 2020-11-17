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Происшествия

В Бишкеке задержали угонщика

Сотрудники УПСМ задержали подозреваемого в угоне. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе милиции.

«Накануне в службу «102» ГУВД города Бишкека поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой угнали автомашину марки Honda Аria. Прибывшим на место происшествия сотрудникам патрульной милиции потерпевший рассказал, что припарковал машину примерно в 18.00, а когда вернулся, неизвестные угнали его автомобиль», — сообщили в УПСМ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении угона задержан 34-летний мужчина. Он был доставлен в следственную службу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Ленинского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173260/
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