В Бишкеке задержали угонщика

Сотрудники УПСМ задержали подозреваемого в угоне. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе милиции.

«Накануне в службу «102» ГУВД города Бишкека поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой угнали автомашину марки Honda Аria. Прибывшим на место происшествия сотрудникам патрульной милиции потерпевший рассказал, что припарковал машину примерно в 18.00, а когда вернулся, неизвестные угнали его автомобиль», — сообщили в УПСМ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении угона задержан 34-летний мужчина. Он был доставлен в следственную службу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Ленинского района.