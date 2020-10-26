В Санкт-Петербурге забили насмерть таксиста из Кыргызстана

В Санкт-Петербурге (Россия) забили насмерть таксиста из Кыргызстана. Об этом сообщило издание Megapolisonline.ru.

По его данным, о преступлении в полицию сообщили случайные свидетели. Они рассказали, что на Новочеркасском проспекте, на парковке возле ресторана мужчина избивал битой другого человека. Затем он открыл багажник автомобиля с логотипом таксопарка и, сев за руль, поехал по Заневскому проспекту. Вместе с ним была женщина.

Сотрудники полиции оперативно нашли указанный автомобиль. За рулем иномарки находился 31-летний мужчина, с ним в салоне сидела 35-летняя женщина. «Оба были в неадекватном состоянии», — заявили в городском управлении МВД.

Когда полиция открыла багажник, нашли похищенного человека. Он был мертв. При нем обнаружено водительское удостоверение на имя 35-летнего гражданина Кыргызстана. Гастарбайтер работал таксистом.

Подозреваемые доставлены для разбирательства в отдел полиции. Их причастность к убийству таксиста устанавливается.