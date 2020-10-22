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Происшествия

В Бишкеке задержаны преступники, скрывавшиеся под чужими именами

В Первомайском районе Бишкека задержан подозреваемый в изнасиловании 29-летний кыргызстанец, находившийся в розыске с 2013-го. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Отмечается, что все эти годы он жил под чужим именем.

«Установлено, что подозреваемый поменял фамилию и имя, после чего продолжал скрываться на территории столицы. Он задержан оперативниками криминальной милиции и водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — говорится в сообщении.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

В ГУВД поясняют, что аналогичное задержание в эти дни произошло и в Октябрьском районе столицы. С той лишь разницей, что в этом случае оперативникам удалось выйти на след скрывавшегося с 2009 года 29-летнего убийцы и грабителя.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

«Он разыскивался не только за разбой, но и за убийство, так как 11 лет назад жертва его нападения погибла. Подозреваемый также скрывался все эти годы под чужим именем, однако был найден, задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — добавили в городской милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170402/
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