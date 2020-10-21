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Происшествия

Вдохнул клей и вел себя агрессивно. В бишкекском парке задержали подростка

В Бишкеке задержали подростка, который нарушил общественный порядок. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подростка, который нарушил общественный порядок
По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что парке имени Фучика молодой человек ведет себя агрессивно и пугает прохожих.

«На место прибыли сотрудники УПСМ и выяснили, что 14-летний подросток оказался токсикоманом. После употребления обычного клея он стал кричать и вести себя враждебно по отношению к отдыхающим в зеленой зоне», — проинформировали в ведомстве.

Сотрудники Патрульной милиции задержали подростка и передали в УВД Ленинского района. Сейчас инспекция по делам несовершеннолетних устанавливает данные родителей мальчика и адрес проживания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170091/
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