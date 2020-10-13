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Незаконный сбор денег в пансионатах. УВД Иссык-Кульской области проверяет

В Иссык-Кульской области милиция проверяет факт сбора денег с пансионатов дружинниками. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

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Уточняется, что информация, опубликованная в социальных сетях, зарегистрирована в ЕРПП по статье «Вымогательство» УК КР. Ранее от собственников, администрации пансионатов и домов отдыха, расположенных в селе Чок-Тал, заявлений в милицию не поступало.

«Руководством ОВД Иссык-Кульского района совместно с представителями районной администрации проводится разъяснительная работа по недопущению подобных фактов. В целом на территории Иссык-Кульской области обстановка стабильная. Сотрудники милиции и члены народных дружин осуществляют охрану особо важных объектов, торговых центров, рынков и частной собственности. Для обеспечения общественной безопасности осуществляются ночное и дневное патрулирования на улицах и общественных местах городов и населенных пунктах области», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169036/
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