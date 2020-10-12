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Происшествия
Сюжеты: Беспорядки после выборов, ЧП в армии

В Сети появилось новое видео, как БМП снесла забор государственной резиденции

В Бишкеке БМП сломала забор госрезиденции «Ала-Арча». Ранее 24.kg опубликовало кадры, как военная техника снесла ограждение стратегического и особо охраняемого объекта. Новое видео происшествия опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что боевая техника сначала слетела с дороги, а затем протаранила забор госрезиденции.

ЧП произошло 10 октября. По предварительным данным, у БМП отказали тормоза.

Напомним, что с 10 октября в столице действует режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал президент. Он действует с 21.00 до 5.00. В связи в кризисной ситуацией в городе военнослужащие также обспечивают общественный порядок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168852/
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