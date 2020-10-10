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Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Милиция ищет мужчину, стрелявшего на площади Ала-Тоо

Милиция разыскивает мужчину азиатской внешности, стрелявшего на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, правоохранители начали досудебное производство по статье 264 «Массовые беспорядки» УК КР. «Уважаемые граждане, если вам стало известно о местонахождении этого мужчины на видео, опубликованном в средствах массовой информации и социальных сетях, просим сообщить в правоохранительные органы или позвонить на круглосуточный номер 102», — сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера на площади Ала-Тоо в Бишкеке неизвестный обстрелял из пистолета машину. На кадрах слышны выстрелы. Видно, как один из людей поворачивается к отъезжающему автомобилю черного цвета, предположительно, обстреливая его. В руке мужчины различим предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Накануне в столице проходили митинги разных политических сил. На Старой площади митинговали сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168606/
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