В Оше после избиения офицером из войсковой части сбежал солдат Сухопутных войск

В Оше из войсковой части № 36806 Сухопутных войск Генерального штаба сбежал солдат срочной службы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, 20-летний Н.Ж. должен был уволиться в ближайшие дни.

«Известно, что солдат призвался из Иссык-Атинского района Чуйской области. По некоторым сведениям, он сбежал 4 сентября после того, как его избил офицер. Кроме того, военнослужащий якобы написал предсмертную записку, где просил прощения у родителей за то, что он не оправдал их надежд», — сказали редакции.