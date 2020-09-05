09:58
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

В Оше после избиения офицером из войсковой части сбежал солдат Сухопутных войск

В Оше из войсковой части № 36806 Сухопутных войск Генерального штаба сбежал солдат срочной службы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, 20-летний Н.Ж. должен был уволиться в ближайшие дни.

«Известно, что солдат призвался из Иссык-Атинского района Чуйской области. По некоторым сведениям, он сбежал 4 сентября после того, как его избил офицер. Кроме того, военнослужащий якобы написал предсмертную записку, где просил прощения у родителей за то, что он не оправдал их надежд», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164177/
просмотров: 619
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Куле из войсковой части сбежали солдаты внутренних войск
Делаю, что хочу. В Сузаке солдат Внутренних войск поскандалил с водителем
Военнослужащих, издевавшихся над солдатами в Кой-Ташской части, задержали
ГСИН: У покончившего с собой солдата не было проблем с сослуживцами
Солдат Нацгвардии получил травму головы. Родственники подозревают дедовщину
Вахта памяти. Поисковая группа из Кыргызстана приглашена в Россию
Кой-Ташская бригада. Школьников и студентов познакомили с жизнью военных
Боевые смартфоны включили в экипировку израильских солдат
Мэрия опровергает, что на ремонт подземок привлечены солдаты
В Кыргызстане погиб рядовой срочной службы
Популярные новости
Сотрудники ГКНБ сопровождали угнанные авто для транзита в&nbsp;Таджикистан Сотрудники ГКНБ сопровождали угнанные авто для транзита в Таджикистан
Конфликт на&nbsp;границе в&nbsp;селе Чечме. В&nbsp;Узбекистане арестовали шесть человек Конфликт на границе в селе Чечме. В Узбекистане арестовали шесть человек
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 18-летний Жакшылык Бекмырзаев Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 18-летний Жакшылык Бекмырзаев
ДТП в&nbsp;Казармане. Стали известны подробности автокатастрофы ДТП в Казармане. Стали известны подробности автокатастрофы
Бизнес
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
5 сентября, суббота
09:47
Возвращение в Кыргызстан из России. В МИД рассказали, где купить билеты Возвращение в Кыргызстан из России. В МИД рассказали, г...
09:29
Партия «Кыргызстан» презентовала предвыборную программу
09:28
Безработица, коронавирус, коррупция. Кыргызстанцы обозначили проблемы страны
09:16
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала 1 тысячу 912 кандидатов в депутаты
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 5 сентября 1959 года
4 сентября, пятница
23:54
Представлены новые и недорогие смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:41
Джейсон Стэйтем снимется в шпионском триллере Гая Ричи «Пять глаз»