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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

Суицид солдата в Джалал-Абаде. Стали известны подробности происшествия

Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона возбудила уголовное дело по факту суицида солдата срочной службы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что факт суицида зарегистрирован в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства».

«Известно, что 22-летний солдат служил на погранзаставе в селе Бургонду. 30 августа примерно в 22.00 его нашли повешенным на чердаке казармы. Молодой человек призвался весной из Ноокатского района. Назначены экспертизы, Военная прокуратура проверяет, были ли у скончавшегося неуставные взаимоотношения с сослуживцами», — сообщили редакции.

Напомним, в Джалал-Абаде повесился военнослужащий срочной службы войсковой части № 2027 Погранслужбы. По факту назначено служебное расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163918/
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