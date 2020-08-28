В Ивановке водитель авто не справился с управлением и врезался в дерево

В селе Ивановка водитель легкового авто не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

По ее данным, ДТП произошло вчера примерно в 18.30 на 35-м километре автодороги Бишкек — Торугарт. «Водитель Mazda 626 ехал с востока на запад, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии он и пассажир получили различные травмы, их доставили в больницу», — проинформировали в ведомстве.

УОБДД региона настоятельно просит участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, не выезжать на встречную полосу и соблюдать дистанцию между автомобилями.