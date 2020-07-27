В Чуйской области изъяли почти 150 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Изъяли около 150 тысяч пачек табачных изделий, которые перевозили незаконно. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

В минувшие выходные финполовцы в рамках ранее зарегистрированного досудебного производства на автодороге Бишкек — Кара-Балта задержали две грузовые автомашины марки «Мерседес-Бенц». В ходе визуального осмотра автомобилей в глубине грузового отсека обнаружены коробки с табачной продукцией без акцизных марок следующих наименований: М-М, FAST, Prestige.

Всего обнаружено 290 коробок, стоимость которых оценивается в 7 миллионов сомов.

«До принятия решения по уголовному делу транспортные средства с грузом водворены на склад временного хранения Гостаможенной службы. Сейчас ведется досудебное производство, проводятся мероприятия по установлению причастных лиц», — подчеркнули в ГСБЭП.