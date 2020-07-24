В Оше судмедэксперты вымогали деньги, чтобы не вскрывать тело умершего от COVID

В Оше трое судмедэкспертов вымогали деньги, чтобы не вскрывать тело мужчины, умершего от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 20 июля в социальных сетях жительница южной столицы Х.И. опубликовала информацию, где указывалось, что ее муж У.У. скончался 9 июля от COVID-19 и тело направили в Ошское бюро СМЭ. «Работники морга вымогали у ее сына 20 тысяч сомов, чтобы он мог забрать тело отца без вскрытия. Позже они согласились отдать тело за 10 тысяч. Заявительница сказала, что также они отдали санитарам 3 тысячи сомов», — отмечают в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 203 «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

Милиция расследует дело.