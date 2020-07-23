В Базар-Коргоне неизвестные избили 90-летнего пенсионера

В Базар-Коргонском районе неизвестные напали на 90-летнего пенсионера. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что после нападения мужчину госпитализировали.

«Мужчину прооперировали. Сейчас его состояние удовлетворительное», — сообщили редакции.

В распоряжении 24.kg есть видео, где пенсионер А.К. рассказывает, что нападение произошло 10 июля. «Я сам не понял, за что меня избили. Когда приехали в больницу, выяснилось, что у меня травма головы, разрыв внутренних органов. Я оставался на волосок от смерти. Прошу принять справедливые меры к тем, кто это сделал», — сказал А.К.

В УВД Джалал-Абадской области факт избиения пенсионера подтвердили. По данным милиции, следствие установило подозреваемых и в ближайшее время их задержат.