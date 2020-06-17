В Бишкеке мужчина захватил сожительницу в заложники и ранил ее

В Бишкеке мужчина, приревновав свою сожительницу, взял ее в заложники. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что ЧП произошло сегодня в районе шлагбаума.

«Прохожие вызвали милицию. Злоумышленника задержал начальник ГОМ-5. Известно, что женщина ранена и госпитализирована», — сообщили редакции.

В ГУВД Бишкека сообщили, что сегодня примерно 19.50 в милицию поступил звонок о том, что по улице Дэн Сяопина неизвестный пьяный мужчина угрожает прохожим предметом, похожим на нож.

«По приезде милиционеры задержали неизвестного мужчину, который находился в алкогольном опьянении. Задержанный доставлен в УВД Первомайского района. На месте работают сотрудники милиции, подробности сообщим позже», — проинформировали в ГУВД.