От удара током во время рыбалки умер мужчина в Ошской области

В Ошской области от удара током во время рыбалки умер мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, случай произошел 1 июня примерно в 18.30 в сельской управе Конур-Добо возле реки Кызыл-Суу.

45-летнего мужчину ударило током во время рыбалки, он умер на месте. «Во время рыбалки он резко потянул леску из воды, и та зацепилась за провода линии электропередачи сверху. От полученного удара током он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Милиция классифицировала происшествие как несчастный случай.