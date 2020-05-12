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Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Били, душили. В Сузаке подозреваемый в убийстве заявил о пытках

В Сузакском районе Джалал-Абадской области заключенный пожаловался на пытки со стороны сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщил представитель Национального центра по предупреждению пыток в регионе Алишер Эрматов.

По его словам, мужчина подозревается в покушении на убийство. Он содержится в ИВС РОВД.

«Нам поступило сообщение о пытках. На место выезжала группа специалистов, которая зафиксировала следы от удушения на шее мужчины. Со слов подозреваемого, его избил участковый милиционер. Во время утренней прогулки между заключенным и милиционером произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Мы готовим письмо в прокуратуру», — сказал Алишер Эрматов.

По словам подследственного, его затащили в кабинет, где стали избивать и душить. Пытаясь уйти от ударов, он порезал ногу об острый край ножки стула.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152515/
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