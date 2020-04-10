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Милиция отследила похитителей банковского терминала в Бишкеке

Правоохранительные органы отследили похитителей банковского терминала. Об этом на брифинге сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Он напомнил, что заявление о краже поступило в УВД Свердловского района 6 апреля.

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«Терминал располагался на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. В нем было 61,5 тысячи сомов. Сам терминал стоит $1,5 тысячи. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Он добавил, что похитителей платежного терминала правоохранители отследили по камерам «Безопасного города» и командного центра УВД столицы.

«Потом дадим информацию по задержанию дополнительно», — отметил комендант.

Накануне стало известно, что в Бишкеке ночью, когда улицы усиленно патрулирует милиция в поисках нарушителей комендантского часа, неизвестные украли платежный терминал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149707/
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