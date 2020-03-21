В городе Ош сбежавшего из части контрактника осудили на три года

Ошский городской суд взял под стражу военнослужащего, обвиняемого в дезертирстве. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что во время следствия он находился под подпиской о невыезде.

«Военнослужащий контрактной службы МЧС прапорщик У.Т. самовольно оставил часть, в которой служил. Спустя месяц он пришел в Военную прокуратуру Ошского гарнизона. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Военнослужащего взяли под стражу в зале суда», — заявили редакции.