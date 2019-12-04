В Оше из войсковой части Сухопутных войск сбежали двое солдат срочной службы

В городе Оше из войсковой части № 36806 Сухопутных войск Генерального штаба сбежали двое солдат срочной службы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что оба молодых человека были призваны осенью 2019-го. Один из них уже сбегал ранее. Его возвращали в часть.

«Известно, что солдаты самовольно оставили часть 3 декабря. По предварительным данным, один из них не хотел служить в армии. Он уже сбегал. Военнослужащий объяснял свой поступок тем, что недавно женился и скучает по жене. В день побега молодой человек был в наряде. В войсковой части выясняют подробности ЧП», — сообщили редакции.