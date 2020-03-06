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Били, надевали на голову пакет. Сотрудников милиции подозревают в пытках

Сотрудников Ленинского РОВД Бишкека подозревают в пытках. Исполнительный директор Коалиции против пыток Индира Саутова рассказала 24.kg подробности.

По ее словам, следствием по факту занимается ГКНБ. Отмечается, что милиционеры подозреваются в том, что избивали подследственного Максата Жапарова, обвиняемого в разбойном нападении. В Коалиции против пыток считают, что таким образом сотрудники правоохранительных органов выбивали признательные показания.

«С заявлением обратилась мать Максата Жапарова Светлана Акмолдоева. По факту была назначена экспертиза. Но результата пока нет. Отмечу, что там два разных кейса: надевали пакет во время задержания 22 ноября 2019 года и били пластиковой бутылкой. А 13 января 2020-го во время очной ставки следователь в ответ на жалобы Жапарова дал указание конвою его наказать. Врач первично зафиксировал телесные повреждения по второму факту. По первому же следствие очень медленно среагировало, и Жапарова не осмотрели врачи сразу после инцидента. Следствие идет по двум фактам», — отметила Индира Саутова.

Она добавила, что по ходатайству адвокатов Максат Жапаров отправлен под домашний арест. Ему по делу о пытках присвоен статус потерпевшего. Но дело о разбое в отношении него не прекращено. Личности всех милиционеров, кто мог быть причастен к избиению Жапарова, устанавливаются. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145653/
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