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Сюжет: Насилие над детьми

В Кемине подросток изнасиловал мальчика

Кеминский районный суд направил подростка, изнасиловавшего малолетнего мальчика, на принудительное лечение. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, 16-летний Э.Ж. шел по улице, встретил малолетнего Э.К., дал ему конфеты и яблоко. Затем снял с себя штаны, постелил их на землю и изнасиловал мальчика.

«Во время судебного заседания выяснилось, что обвиняемый подросток страдает умственной отсталостью. В связи с этим суд постановил прекратить уголовное разбирательство в отношении Э.Ж. и направить его на принудительное лечение в психиатрическую клинику Чым-Коргона», — сказал Нурлан Тагаев.

Он добавил, что в 2019 году в Чуйской области было возбуждено 50 уголовных дел по преступлениям против половой неприкосновенности.

«Суды вынесли различные приговоры в отношении 52 лиц. В более чем 46 процентах потерпевшими по этим делам являются несовершеннолетние дети», — подчеркнул Нурлан Тагаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145121/
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