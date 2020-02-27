В Бишкеке водитель сбил четырехлетнюю девочку и скрылся

В Бишкеке неизвестный водитель сбил четырехлетнюю девочку и уехал с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

По ее данным, 25 февраля примерно в 18.45 неизвестный водитель на неустановленной машине на пересечении улиц Ибраимова и Московской сбил пешехода З.Н., 2016 года рождения, и скрылся.

В результате аварии пострадавшая доставлена в Детскую клиническую больницу № 3.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведутся следственные мероприятия.

В УПСМ просят свидетелей, владеющих какой-либо информацией о машине или водителе, сообщить по номеру 0703122223 или 102.