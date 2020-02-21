В Лебединовке насмерть сбили пенсионерку

В селе Лебединовка Чуйской области насмерть сбили 63-летнюю женщину. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе регионального УОБДД.

Уточняется, что ДТП с летальным исходом произошло сегодня утром на центральной дороге села Лебединовка.

«Водитель автомобиля Honda Fit ехал в восточную сторону и сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Водитель с места происшествия не скрылся. Ему 60 лет», — сказали в ведомстве.

Машина водворена на штрафстоянку. Назначены необходимые экспертизы. Ведется следствие.