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Происшествия

Пассажирский поезд сбил кыргызстанца в Подмосковье

Пассажирский поезд сбил гражданина Кыргызстана в Подмосковье. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

По его данным, случай произошел 20 февраля в 18.00 на перегоне Удельная — Малаховка. Пассажирский поезд Адлер — Москва сбил 24-летнего гражданина КР. «Пострадавший получил травму. Его доставили в НИИ имени Николая Склифосовского», — пояснили агентству в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144356/
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