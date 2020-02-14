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Сюжет: Насилие над детьми

Мужчину, насиловавшего 13-летнюю девочку, приговорили к 12,5 года тюрьмы

В Бишкеке 24-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании малолетней девочки. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд.

«Известно, что девочке 13 лет. Она часто приезжала в гости к обвиняемому. Мужчина насиловал ее несколько раз. О том, что произошло, она не могла сказать родителям. Девочка приходится падчерицей брату обвиняемого. Во время следствия мужчина признал свою вину, но в суде изменил показания. Экспертиза подтвердила факт изнасилования. Суд проходил в закрытом режиме. Его приговорили к 12,5 года лишения свободы», — сообщили редакции.

В суде 24.kg подтвердили информацию о приговоре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143575/
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