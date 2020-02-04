В Кыргызстане выявлена группа, незаконно продававшая счета-фактуры по НДС

Выявлена преступная группировка, реализующая бланки строгой отчетности — счета-фактуры по НДС, без фактической поставки товара в особо крупных размерах. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ходе контрольного закупа с поличным при получении 300 тысяч сомов пойман Б.А. Он продал счета-фактуры по НДС на ГСМ и строительные материалы на сумму 10 миллионов сомов. Установлено, что работала целая группа. Она предоставляла предпринимателям бестоварные бланки строгой отчетности (счета-фактуры) различных ОсОО за денежное вознаграждение от 3 до 5 процентов от суммы, указанной в поставке.

«Приобретая бестоварные счета-фактуры по НДС, предприниматели принимали в зачет необоснованные суммы налога на добавленную стоимость. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и наносили ущерб бюджету в особо крупном размере», — рассказали в ГСБЭП.

Решением Первомайского суда Бишкека задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 сроком до 30 марта 2020 года. При этом сейчас устанавливается круг причастных к преступлению лиц. В Финполе не исключают, что в схеме могут быть задействованы чиновники, содействовавшие незаконной выдаче документов.