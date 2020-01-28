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Сюжет: Насилие над детьми

По факту угроз матери девочки, работавшей в притоне, начнут разбирательство

Заявление по поводу угроз матери девочки, которую заставляли работать в притоне, зарегистрировали в УВД Ленинского района и передали ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в ведомстве.

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Уточняется, что 27 января в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что накануне примерно в 19.00 в их дом в Ак-Суйском районе нагрянули трое неизвестных с угрозами и требовали забрать заявление из милиции. 

Напомним, Ленинский районный суд Бишкека заключил под стражу на два месяца трех подозреваемых в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Суд санкционировал их арест с содержанием в СИЗО-1 Бишкека. Подозреваемыми проходят три женщины — работницы притона и администратор заведения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141847/
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