Факт кражи детей в селе Эркин-Сай пока не подтвердился. Девочки опрошены

Факт кражи девочек в селе Эркин-Сай Панфиловского района еще проверяется. Об этом заявила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как сообщалось, 22 января примерно в 14.00 в отдел внутренних дел Панфиловского района поступило сообщение о том, что в селе Эркин-Сай неизвестные лица на неустановленной автомашине пытались похитить двух несовершеннолетних детей.

Сотрудники милиции установили личности двух девочек, которые в присутствии родителей опрошены, в их показаниях имеются некоторые несоответствия.

Опрошены и местные жители, которые пояснили, что никаких незнакомых лиц и машин в селе не видели.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, и начато досудебное производство.

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Работники милиции проводят все необходимые оперативные мероприятия, прочесывают прилегающую территорию, все подозрительные автомобили останавливаются и доставляются в ОВД Панфиловского района для проверки и исключения ложного сообщения.

ГУВД Чуйской области заявляет: распространяемая в социальных сетях информация о том, что подозреваемых задержали, не соответствует действительности.

Милиция призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных, ложных сообщений в социальных сетях и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102.