В Сухопутных войсках вновь ЧП. Во время ночных учений ранило военнослужащего

В селе Бужум Баткенской области ранен военнослужащий. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе. Уточняется, что ЧП произошло накануне во время проведения ночных практических стрельб.

«Ефрейтор А.М получил пулевое ранение в правое предплечье навылет. Пуля срикошетила от автомата Калашникова. Пострадавший госпитализирован, его состояние удовлетворительное», — сообщили в Генштабе.

Это не первое подобное происшествие. Большой резонанс получил случай с военнослужащим Русланом Сапарбаевым. Во время службы в Майлуу-Суу он получил удар током в августе 2018 года и потерял обе руки.

А в декабре 2019-го скончался военнослужащий войсковой части № 92843 Сухопутных войск, которого ударило током.