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Сюжет: Насилие над детьми

Скандал в Казахстане. Мама связала двухлетнего ребенка и заткнула рот платком

В Шымкенте ребенка связали эластичным бинтом, а рот закрыли платком. Видео инцидента опубликовала пользователь Facebook Айгуль Орынбек.

«Правильно ли защищаются права ребенка? Когда супруги разводятся, ребенка автоматически передают матери. Никто не задумывается, хватит ли сил у женщины воспитать и вырастить его. Над ребенком так может издеваться только психически нездоровый человек. Считаю, что во время бракоразводных процессов суд должен требовать у пар справки от психиатра», — написала она.

«Следователь сказал, что закроет дело из-за отсутствия доказательств, поэтому отец ребенка вынужден выложить видео в интернет», — добавила Айгуль Орынбек.

По данным казахстанских СМИ, отец ребенка обратился в полицию с заявлением о том, что гражданская супруга оказывает давление на его двухлетнего ребенка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140711/
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