В Бишкеке мужчина украл из «Медиа форума» два компьютера

В Бишкеке по подозрению в краже компьютеров из здания «Медиа форум» задержан 25-летний Т.Т. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

В милицию с заявлением обратился житель столицы К.Д. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 16 декабря 2019 года проникли в здание «Медиа форум» через окно и похитили два комплекта компьютеров.

Ущерб составил 15 тысяч сомов. Спустя 11 дней К.Д. вновь обратился с заявлением о краже запасных частей от компьютеров. В данном случае ущерб составил 10 тысяч сомов.

Факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. В ходе оперативных мероприятий милиция задержала 25-летнего Т.Т.

Во время обыска у подозреваемого изъяли перчатки, нож, медицинскую маску и вещественные доказательства. Задержанный водворен в ИВС, сообщили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 0551102180, 0702106020 и 102.