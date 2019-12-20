10:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Контрабанда ГСМ. В Таласской области задержан очередной грузовик с топливом

В Кара-Бууринском районе Таласской области задержан грузовой автомобиль, незаконно перевозивший топливо. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, при въезде в село Кызыл-Адыр была остановлена грузовая автомашина марки «Мерседес-Бенц 814». В грузовом отсеке у нее обнаружена замаскированная железная цистерна, предположительно, наполненная ГСМ.

«В ходе опроса водителя стало известно, что обнаруженная цистерна наполнена ГСМ (бензином) общим объемом — шесть тонн. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Автомобиль помещен на штрафстоянку. Сейчас по всей стране продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории», — подчеркнули в ГСБЭП.
Ссылка:
просмотров: 379
Версия для печати
Популярные новости
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт На кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт
Алкоголь на&nbsp;55&nbsp;тысяч сомов украли из&nbsp;супермаркетов четверо мужчин. Их&nbsp;задержали Алкоголь на 55 тысяч сомов украли из супермаркетов четверо мужчин. Их задержали
В&nbsp;Бишкеке КамАЗ задавил женщину В Бишкеке КамАЗ задавил женщину
Появились фотографии с&nbsp;места схода вагонов в&nbsp;Кыргызстане Появились фотографии с места схода вагонов в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; установил партнерские отношения с&nbsp;Евразийским банком развития «Керемет Банк» установил партнерские отношения с Евразийским банком развития
Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны? Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны?
Дешевле только дома. Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;любой сети Казахстана! Дешевле только дома. Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в любой сети Казахстана!
Внесетевые разговоры еще выгоднее с&nbsp;&laquo;Пакетами минут и&nbsp;SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom
20 декабря, пятница
10:52
Бизнес требует отозвать поправки в Налоговый кодекс Кыргызстана Бизнес требует отозвать поправки в Налоговый кодекс Кыр...
10:41
Дамира Долоталиева: Правительство и депутаты добивают малый и средний бизнес
10:41
Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подписал соглашение о сотрудничестве
10:38
В Бишкеке милиция задержала интернет-распространителя наркотиков
10:13
«Керемет Банк» установил партнерские отношения с Евразийским банком развития