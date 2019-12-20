Контрабанда ГСМ. В Таласской области задержан очередной грузовик с топливом

В Кара-Бууринском районе Таласской области задержан грузовой автомобиль, незаконно перевозивший топливо. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, при въезде в село Кызыл-Адыр была остановлена грузовая автомашина марки «Мерседес-Бенц 814». В грузовом отсеке у нее обнаружена замаскированная железная цистерна, предположительно, наполненная ГСМ.

«В ходе опроса водителя стало известно, что обнаруженная цистерна наполнена ГСМ (бензином) общим объемом — шесть тонн. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Автомобиль помещен на штрафстоянку. Сейчас по всей стране продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории», — подчеркнули в ГСБЭП.