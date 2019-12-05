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Происшествия

На Иссык-Куле за смертельное ДТП женщину приговорили к восьми годам тюрьмы

Иссык-Кульский районный суд признал виновной Ф.Е., совершившую смертельное ДТП. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре района.

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Уточняется, что суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы.

«Ф.Е. признана виновной по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а также «Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения». Кроме того, решением суда Ф.Е. лишена права водить автомобиль на три года и должна выплатить штраф в размере 90 тысяч сомов», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, автокатастрофа со смертельным исходом произошла между селами Сары Камыш и Кызыл Орук 30 августа. Водитель BMW Х5 в нетрезвом состоянии выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали.
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