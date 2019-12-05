В Генеральном штабе рассказали подробности ЧП с контрактником

Состояние военнослужащего, получившего ожог в войсковой части Сухопутных войск, удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

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По данным ведомства, контрактнику оказана медицинская помощь.

«Накануне, 4 декабря, ефрейтор возвращался с тактического поля, проходя под высоковольтной линией, получил удар током. У него на спине была радиостанция, которая поймала электрический луч через штыревую антенну. Пострадавший в больнице. Его состояние удовлетворительное. О происшествии уведомлена Военная прокуратура Ошского гарнизона. Проводится служебное расследование», — сообщили в Генштабе.