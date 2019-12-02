Шесть кыргызстанцев задержаны в Турции за контрабанду электронных сигарет

На официальном сайте Министерства торговли и промышленности Турции сообщается, что задержаны шесть кыргызстанцев. За контрабанду электронных сигарет.

Уточняется, что еще 29 ноября в аэропорту Стамбула сотрудники таможни проверили груз шестерых кыргызстанцев, прибывших рейсом из Алматы. В их багаже обнаружено 7 тысяч 390 коробок электронных сигарет. Таможенная служба Турции признала этот груз контрабандой, оценив его стоимость в $27 тысяч.

Задержанным предъявлены обвинения по статье «Контрабанда», начато следствие.

Согласно уголовному кодексу Турции, за ввоз товара из-за границы без заполнения декларации грозит от года до пяти лет тюрьмы и выплата крупного штрафа.

Министерство здравоохранения Турции ранее ввело запрет на использование электронных сигарет и их ввоз из-за рубежа.