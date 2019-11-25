ДТП на трассе Бишкек — Ош. Скончалась еще одна пострадавшая

Количество погибших в результате ДТП на трассе Бишкек — Ош увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, 25 ноября 2019 года в 00.20 в дорожный пункт экстренной медицинской помощи (ДПЭМП) участка Токойлуу поступил сигнал о лобовом столкновении автомашин «Хонда» и «Мерседес Спринтер» на 163 километре автодороги Бишкек — Ош.

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Всего пострадали 13 человек, погибли пять человек — трое на месте происшествия, одна по дороге в больницу, еще одна — в реанимации Жайылской территориальной больницы.

В лечебном заведении находятся еще четверо пострадавших. Один из них в коме, с ушибом головного мозга тяжелой степени в реанимации. Его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.

В отделении травматологии находятся трое пострадавших с различными переломами, состояние средней тяжести. Четверо пострадавших после осмотра отпущены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.