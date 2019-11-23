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Происшествия

Предлагал земли в жилмассивах. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

Сотрудники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

Уточняется, что 12 ноября с заявлением в милицию обратился гражданин С.Р., который просил принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Нурлан. Последний в декабре 2017 года вошел к нему в доверие и под предлогом продажи участка в жилмассиве «Кок-Жар» взял у него 33 тысячи сомов и скрылся.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района . В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в мошенничестве

«С аналогичным заявлением обратился житель столицы У.Н. У него малознакомый взял 20 тысяч сомов, обещая продать участок возле жилмассива «Кара-Жигач». Еще один заявитель отдал этому же мужчине 120 тысяч сомов. Факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый 48-летний Э.Н. Его водворили в СИЗО-1», — отметили в ведомстве.

Граждан, пострадавших от преступных действий подозреваемого или владеющих какой-либо информацией о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0707102633, 0552102380 и 102.
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