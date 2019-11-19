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Происшествия

В аварии около кафе в Бишкеке пострадали два человека

В ДТП на пересечении улиц Токтогула и Раззакова пострадали два водителя. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

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Уточняется, что столкновение произошло сегодня примерно в 9.50. Автомобиль Toyota Ist двигался в северном направлении по улице Раззакова. Он столкнулся с Toyota Prius, который двигался в западном направлении по Токтогула.

«После столкновения Toyota Prius врезалась в ограждение кафе. Оба водителя — 21-летняя Ж.Д. и 41-летний М.О. доставлены в больницу. Машины поставлены на штрафную стоянку», — сообщили в ГУОБДД.
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